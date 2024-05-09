Москва, 9 мая, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в предательстве своего народа, своего деда, противостоявшего фашизму в годы Великой Отечественной войны. После этого его можно считать выродком, добавила дипломат.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский, Украина

Захарова пояснила, что уже запуталась к какому народу принадлежит Зеленский.

«То он украинец, то он наш — с постсоветского пространства, то он еврей, то он ни то, ни другое, а вообще человек мира. Правда, мне кажется, он какой-то выродок во всех смыслах этого слова — и по-человечески, и в этноконфессионально-культурном плане чего я только от него не видела», — сказала она в интервью ТАСС.

Также дипломат напомнила о манере главы киевского режима одеваться то в вышиванку, то в косоворотку, не отличая религиозного смысла. Ему всё равно, что надеть, любой карнавальный костюм, готов выполнить любую роль. На протяжении последних двух лет он «в каких-то зелёных штанах и грязной майке по миру катается», добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, Зеленский вообще утратил связь со своей семьёй, культурой, своим народом.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Зеленский инициировал на Украине отмену празднования Дня Победы 9 мая. Он заявлял, что акт о безоговорочной капитуляции вермахта вступил в силу именно 8 мая 1945 года. 1 и 9 мая на Украине объявлены рабочими днями.

Мария Захарова назвала решение киевского режима объявить 9 мая Днём Европы желанием выслужиться перед Западом даже ценой предательства собственных предков. Зеленский перечеркнул подвиг миллионов украинцев, предал их память, в том числе и память своих собственных родственников. Украинские власти пытаются манипулировать историей, зомбировать своих граждан, но не в их силах отменить итог событий 1945 года, добавила она.