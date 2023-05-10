Москва, 10 мая, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Решение властей Украины объявить 9 мая Днём Европы — следствие желания выслужиться перед Западом даже ценой предательства собственных предков, заявила 10 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент страны законопроект, в соответствие с которым 8 мая на Украине будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во второй мировой войне, а 9 мая — День Европы. Предполагается, что проект будет оперативно рассмотрен Верховной радой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приехавшая с визитом в Киев 9 мая, поддержала эту инициативу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что на Украине много людей, для которых 9 мая является священным днём и никакие решения действующих властей Украины не смогут этого изменить.

«Современные украинские нацисты рано или поздно должны были откреститься от своих дедов, которые воевали против фашизма во время Великой Отечественной войны. Они не могли это сделать раньше, те были живы и могли восстать из последних сил», — сказала Захарова на брифинге.

Президент Украины перечеркнул подвиг миллионов украинцев, предал их память, в том числе и память своих собственных родственников, отметила официальный представитель МИД. Власти Украины пытаются манипулировать историей, зомбировать своих граждан, но не в их силах отменить итог событий 1945 года, добавила она.