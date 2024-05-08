Элиста, 8 мая, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Аэропорт Элисты, который приостановил работу после начала специальной военной операции России, вновь начнёт принимать рейсы с конца мая, сообщила 8 мая Росавиация.

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Работу аэропорт возобновил 3 мая.

«Пассажирское авиасообщение с Элистой будет возобновлено с 28 мая. К выполнению рейсов с частотой два раза в неделю из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский (находится всего в 36 км от центра Москвы) на российских самолетах Superjet 100 приступит авиакомпания Red Wings», — сказано в сообщении.

Аэропорт Элисты — первый, возобновивший работу после временного закрытия из-за соображений безопасности, отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Возобновление авиасообщения он связал с интересом жителей других регионов к посещению Калмыкии.

Как передавало ИА Регнум, с 24 февраля 2022 года, после начала спецоперации на Украине, для ряда российских аэропортов ввели ограничения. В конце 2023 года президент Владимир Путин поручил Министерству обороны проанализировать обстановку в южных регионах и принять решение о возможности возобновить работу воздушных гаваней.

Росавиация 26 апреля сообщила о планах открыть с 3 мая аэропорт в Элисте. Ведомство отметило, что его специалисты, а также Минобороны и ФГУП «Госкорпорации по ОрВД» подтвердили возможность безопасного выполнения полётов. Также Росавиация сообщила, что инфраструктура аэропорта Элисты находится в рабочем состоянии.

8 мая ведомство проинформировало, что до 2030 года будут реконструированы пять аэропортов в Донбассе и Новороссии. Всего в России требуют реконструкции 75 воздушных гаваней, они включены в перечень работ на указанный срок.