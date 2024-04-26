Элиста, 26 апреля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Международный аэропорт Элиста в Калмыкии откроют для полётов гражданской авиации с 3 мая, сообщили 26 апреля в Росавиации.

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«Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации — ежедневно, в период с 9:00 до 19:00 мск. Пропускная способность аэродрома составит 12 взлётно-посадочных операций в час», — говорится в Telegram-канале Росавиации.

Отмечается, что возможность безопасного выполнения полётов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

Также в Росавиации сообщили, что вся инфраструктура воздушной гавани Элисты находится в рабочем состоянии.

Как передавало ИА Регнум, ограничение полётов с 24 февраля 2022 года было введено для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что безопасность является основным критерием для возобновления работы аэропорта в Краснодаре.

Глава государства поручил Минобороны постоянно анализировать обстановку в южных регионах и принять решение о возможности возобновления работы аэропортов.