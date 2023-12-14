Москва, 14 декабря, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Безопасность является основным критерием для возобновления работы аэропорта в Краснодаре, заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский лидер добавил, что поручил Минобороны постоянно анализировать обстановку в южных регионах и принять решение о возможности возобновления работы аэропортов.

«Такое поручение Министерство обороны имеет — постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если вот они сейчас к этому подходят, они мне доложат, мы тогда будем действовать. Ну, надо посмотреть, ещё раз проанализировать», — сказал президент.

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Как передавало ИА Регнум. 3 декабря в пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали, что в аэропорту Краснодара 15 декабря состоится тестовый рейс. После этого может быть принято решение по возможности открытия воздушной гавани.

«15 декабря действительно предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение по возможности открытия аэропорта», — сообщили в администрации.

Кроме того, летом 2022 года депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия») допускала открытие аэропорта Краснодара. Депутат тогда заявляла, что Минтранс ведёт переговоры по этому поводу с Минобороны.

Закрытие аэропортов на юге России

Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II закрыли после начала спецоперации в феврале 2022 года для гражданских самолётов по соображениям безопасности. Всё это время авиасообщение осуществлялось из аэропорта Сочи. Всего на фоне СВО на юге России закрыли 11 воздушных гаваней. Так, ограничены полёты были в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают штатно.