Москва, 8 мая, 2024, 14:48 — ИА Регнум. В Донбассе и Новороссии планируется реконструировать пять аэропортов до 2030 года. Об этом сообщила заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова во время выступления на экспертной панели «Развитие инфраструктуры 2030: обновление инфраструктуры аэропортов».

РИА Новости

Также она рассказала, что всего в стране требуют реконструкции 75 воздушных гаваней.

«75 аэропортов — это аэропорты, где требуются мероприятия по реконструкции, по новому строительству, восстановлению — опять-таки, аэропорты на новых территориях в этот перечень также включены», — отметила она.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая стало известно, что международный аэропорт Элисты, закрытый после начала специальной военной операции (СВО), возобновит работу после майских праздников.

Росавиация 26 апреля сообщила о планах открыть с 3 мая аэропорт в Элисте. Ведомство отметило, что его специалисты, а также Минобороны и ФГУП «Госкорпорации по ОрВД» подтвердили возможность безопасного выполнения полётов.

Ведомство отметило, что сегодня инфраструктура международного аэропорта Элисты находится в рабочем состоянии.

С 24 февраля 2022 года, после начала спецоперации на Украине, для ряда российских аэропортов ввели ограничения. В конце 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны анализировать обстановку в южных регионах и принять решение о возможности возобновить работу воздушных гаваней.