Анкара, 8 мая, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Шансы на урегулирование украинского конфликта без участия России невелики, заявил 8 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

РИА Новости/POOL/Сергей Карпухин

«Несмотря на то, что прошло время, не было достигнуто никакого прогресса в вопросе украинско-российской войны. Для достижения мира должна быть создана возможность, которая предложит обеим сторонам достойный выход. А односторонние мирные инициативы, в которых не участвует Россия, имеют небольшой шанс на успех», — говорится в заявлении канцелярии Эрдогана в соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Türk заявил, что урегулирование конфликта на Украине в 2024 году маловероятно. Турция крайне обеспокоена растущим риском эскалации, поскольку опасается возможного распространения конфликта на регион, подчеркнул дипломат.

До этого Эрдоган на встрече с послами иностранных государств отметил, что планы по мирному урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы только при условии участия России. Также глава республики напомнил, что ранее уже предлагал в том числе и представителям киевского режима провести такой саммит.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва никогда не была против переговоров, в том числе и по теме Украины. Мало того, Россия никогда не прерывала диалог, его прекратила Украина, отмечал президент. Киев сделал это по прямой команде из Лондона и Вашингтона, украинская сторона говорит об этом на официальном уровне, напомнил Путин.