Москва, 8 мая, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются перед саммитом ЕАЭС «на ногах», сообщается в Telegram-канале «Пул первого».

Kremlin.ru

«Прямо сейчас в Кремле», — говорится в подписи к фото, размещённом в канале, на котором видно, что Путин и Лукашенко беседуют тет-а-тет.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко 8 мая направился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета. Президент Белоруссии выступит на заседании и обозначит позицию Минска по основным вопросам повестки дня, а также выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции, сообщали в пресс-службе белорусского лидера.

Участие в саммите также принимают лидеры евразийской «пятёрки» — президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер Армении. Для Владимира Путина это первая международная встреча после инаугурации.

Встреча приурочена к 10-летию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Ожидается, что лидеры рассмотрят результаты деятельности организации за 10 лет, обсудят становление ЕАЭС как авторитетного и эффективного международного объединения. Также они обменяются мнениями о дальнейшем углублении интеграционных процессов.