Москва, 8 мая, 2024, 17:11 — ИА Регнум. За 10 лет совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн, сообщил 8 мая президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

Кадр из видео

«Экономические показатели говорят сами за себя. За десять лет совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 трлн долларов», — сказал он.

Российский лидер также отметил, что товарооборот с третьими странами вырос на 60% — с 579 до 923 млрд долларов.

По его словам, положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется и в 2024 году.

«Характерно, что положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется и в текущем году. Как раз об этом перед тем, как зайти в зал, мы говорили с коллегами», — сказал президент РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887504" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, юбилейный саммит ЕАЭС начался 8 мая в Кремле с заседания в узком формате. Председательство в союзе с 1 января 2024 года перешло от России к Армении, поэтому нынешнее заседание проходит под председательством армянского премьера Никола Пашиняна.

Встреча приурочена к 10-летию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Ожидается, что лидеры рассмотрят результаты деятельности организации за 10 лет, обсудят становление ЕАЭС как авторитетного и эффективного международного объединения. Также они обменяются мнениями о дальнейшем углублении интеграционных процессов.

Перед саммитом российский и белорусский лидер Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры «на ногах».

На прошлом заседании Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге 25 декабря все члены организации согласились утвердить декларацию о развитии сотрудничества на период до 2030 года и на перспективу до 2045 года.

Вместе с тем Путин в октябре прошлого года заявил, что в мире многополярность создаётся сама по себе, связано это с ростом потенциала многих государств.