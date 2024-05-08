Париж, 8 мая, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита во Францию послал чёткий сигнал США и их союзникам, которые публично обвиняют Китай в поддержке России, говорится в статье журналистки газеты Politico Клеа Колкатт.

Li Gang/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин

«Си Цзиньпин сделал свое самое резкое заявление во время визита, завуалированно раскритиковав Вашингтон и другие западные страны, которые обвиняют Пекин в поддержке Кремля», — пишет она.

По словам Колкатт, китайский лидер, в частности, выступил против того, чтобы использовать украинский кризис для обвинения, очернения других стран и разжигания новой холодной войны. Кроме того, отмечает журналистка в статье, Си Цзиньпин повторил свой традиционный тезис, что Пекин не является стороной конфликта, однако играет важную роль в поддержании мира.

Как передавало ИА Регнум, Си Цзиньпин впервые за пять лет отправился в европейское турне. По сообщению китайского МИД, европейское турне продлится с 5 по 10 мая. Оно, как отметила официальный представитель Хуа Чуньин, поспособствуют развитию отношений Китая со странами Европы.

Во Франции Си Цзиньпин выступил против критики КНР за тесные связи с Россией. Он дал понять, что не собирается использовать своё влияние на Россию в украинском конфликте, несмотря на призывы европейских политиков, написала газета The New York Times. Председатель КНР заявил, что против использования этого кризиса для того, чтобы переложить ответственность на третьи страны, очернить их репутацию и инициировать новую холодную войну.

Си Цзиньпин во время своего визита в Париж унизил Эммануэля Макрона, игнорируя его и больше уделяя внимания общению с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.