Вашингтон, 7 мая, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин осудил попытки Запада надавить на Пекин из-за тесного сотрудничества с Москвой. Кроме того, он дал понять, что не собирается использовать своё влияние на Россию в украинском конфликте, несмотря на призывы европейских политиков. Об этом 6 мая написала газета The New York Times.

Официальное интернет-представительство президента России Си Цзиньпин

«Председатель Китая Си Цзиньпин <…> решительно выступил против критики его страны за её тесные отношения с Россией <…>, заявив, что против того, чтобы этот кризис использовался для того, чтобы переложить ответственность на третьи страны, очернить их репутацию и инициировать новую холодную войну», — указали авторы.

По словам Си Цзиньпина, Пекин не стоял у истоков украинского кризиса и не является одной из его сторон.

Издание предположило, что замечание председателя КНР, скорее всего, было адресовано США, которые считают, что Китай продолжает помогать России, помимо покупки российских нефти и газа.

В статье также говорится, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время переговоров пытались оказать давление на китайского лидера, чтобы он использовал своё влияние на Москву для прекращения спецоперации на Украине. При этом никаких признаков того, что Си Цзиньпин решит это сделать, не наблюдается.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая Си Цзиньпин впервые за пять лет отправился в европейское турне, в рамках которого посетит Францию, Сербию и Венгрию.

6 мая в ходе трёхсторонней встречи с Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен в Париже китайский лидер призвал создать условия для переговоров по Украине. Лидер КНР отметил, что необходимо совместно противодействовать распространению побочных эффектов конфликта и эскалации боевых действий, а также создавать условия для мирных переговоров, обеспечивать международную энергетическую и продовольственную безопасность и поддерживать стабильность промышленных цепочек и цепочек поставок в мире.

Китай поддержит проведение такой международной мирной конференции по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом, заявил 6 мая председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. История показывает, что конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, добавил Си Цзиньпин и призвал все стороны возобновить диалог.