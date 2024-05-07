Париж, 7 мая, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время своего визита в Париж унизил президента Франции Эммануэля Макрона, игнорируя его и больше уделяя внимания общению с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Государственный визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян! Он продемонстрировал своё подчинённое положение, пригласив Урсулу фон дер Ляйен. Председатель Китая определил настоящего босса и больше разговаривал с ней, в конечном итоге игнорируя Макрона», — написал французский политик.

Филиппо отметил, что «дух подчинения» наносит ущерб национальным интересам Франции, а членство в Европейском союзе ослабляет страну.

Своим визитом в Европу председатель КНР Си Цзиньпин продемонстрировал, что Китай является влиятельной мировой державой, готовой вести переговоры на равных с западными странами. Такое мнение 7 мая корреспонденту ИА Регнум высказал ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.

Также в ходе европейского турне Си Цзиньпин перед началом визита в Сербию заявил, что удары Североатлантического альянса по посольству Китая в Белграде 25 лет назад нельзя забывать. Он напомнил, что 7 мая исполняется четверть века удару НАТО по посольству КНР в Югославии, убившему трёх китайских журналистов — Шао Юньхуань, Сюй Синху и его жену Чжу Ин.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Си Цзиньпин впервые за пять лет отправился в европейское турне, в рамках которого посетит Францию, Сербию и Венгрию. По сообщению китайского ведомства, европейское турне продлится с 5 по 10 мая. Оно, как отметила Хуа Чуньин, поспособствуют развитию отношений Китая со странами Европы.