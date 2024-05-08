Москва, 8 мая, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В 10 российских городах в преддверии Дня Победы появятся интерактивные интсаляции от VK, которые позволят пользователям погрузиться в историю, создать цифровой архив фотографий военных лет и узнать о сохранении культурных ценностей во время войны. Об этом рассказали в пресс-службе VK.

Пресс-служба VK

Так, с 8 по 12 мая в популярных парках и местах празднования во Владикавказе, Волгограде, Воронеже, Грозном, Москве, Новороссийске, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Туле появятся зеркальные инсталляции.

С их помощью прохожие смогут узнать интересные факты об истории улиц, а также увидеть их облик в военные годы: на одной из граней стелы расположены отреставрированные с помощью технологии «Облака Mail.ru» цветные фотографии локаций.

Кроме того, перейдя по QR-коду на стеле, каждый сможет сохранить память о своих героях, отреставрировав их черно-белые фотографии или восстановив утерянные элементы на старых фотографиях. Для этого достаточно перейти на специальную страницу и загрузить снимок, а нейросеть Mail.ru улучшит изображение и сделает его цветным. Цветные фото после обработки можно сохранить в «Облако Mail.ru», а также объединить в цифровой семейный архив. Воспользоваться сервисом смогут и пожилые люди: для них на сайте проекта подготовлена специальная инструкция.

Помимо этого, пользователи получат бесплатную подписку Mail Space на 3 месяца на 256 Гб, чтобы хранить воспоминания о своих героях и делиться альбомом с близкими.

Пресс-служба VK

К празднованию Дня Победы «Одноклассники» запускают проект «Сохранение культурных ценностей во время ВОВ», который позволит пользователям взглянуть на историю войны через призму культурных учреждений и музейных работников. К проекту присоединились более 20 музеев, среди которых Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Петергоф, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Ростовский музей изобразительных искусств, Нижегородский музей-заповедник, а также крупнейший информационный портал — Культура.РФ.

С 6 по 12 мая музеи публикуют в своих группах в ОК тематические видеоматериалы, лонгриды и эксклюзивные фотографии. Пользователи от первых лиц узнают про музейную эвакуацию, утраченные объекты и работу сотрудников культурных учреждений, а также услышат истории спасения музейных экспонатов во время бомбардировок. Все материалы будет объединять хештег #СохраняяКультуру.

8 мая ИА Регнум также сообщало, что музыкальный квартирник, викторина о Москве и мастер-классы ожидают гостей в День Победы, 9 мая, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. 10 мая в пространстве Москвы пройдёт мастер-класс по историческому костюму. Его проведет мастерская «Творилки», а эксперт в сфере моды расскажет всем заинтересованным об актуальных трендах и классике. 11 мая в программе «Музыкальное путешествие через историю Москвы» на ВДНХ выступит народная артистка России Лариса Долина. А народный артист РФ, актёр Андрей Соколов расскажет об историческом кино и своих ролях.