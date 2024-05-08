Москва, 8 мая, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Музыкальный квартирник, викторина о столице и мастер-классы ожидают гостей в День Победы, 9 мая, в пространстве Москвы на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«9 мая, в день 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, гости смогут поучаствовать в викторине о городе-герое Москве, послушать мелодии военных лет и сделать почтовых голубей в технике оригами», — отмечается в сообщении. Вечером 9 мая артисты театрального проекта «Живая суббота» организуют музыкальный квартирник, на котором военная столица будет представлена глазами деятелей культуры. Так, в рамках мероприятия гости услышат воспоминания актеров Владимира Этуша и Веры Марецкой, поэтов-фронтовиков Константина Симонова и Булата Окуджавы, а также песни московских ополченцев.

10 мая в пространстве Москвы на ВДНХ пройдет мастер-класс по историческому костюму. Его проведет мастерская «Творилки». А эксперт моды расскажет всем заинтересованным об актуальных трендах и классике.

11 мая в программе «Музыкальное путешествие через историю Москвы» на ВДНХ выступит народная артистка России Лариса Долина. А народный артист РФ, актер Андрей Соколов расскажет об историческом кино и своих ролях.

12 мая, на Красную горку, на ВДНХ состоится мастер-класс по росписи свадебных кокошников. Гостям расскажут об исторических и современных традициях свадьбы.

Как сообщало ИА Регнум, в честь приближения 85-летнего юбилея комплекса ВДНХ в Москве начались предпраздничные мероприятия. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, москвичей и гостей столицы познакомят с историей, знаковыми площадками и достопримечательностями выставки. Посетители смогут принять участие в бесплатных экскурсиях, послушать лекции и мастер-классы.