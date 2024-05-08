Белгород, 8 мая, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Жителей Белгородской области предупредили об угрозе атак с применением беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщает 8 мая пресс-центр управления МЧС по региону.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде и Белгородском районе в ночь на 8 мая дважды объявляли угрозу ракетной опасности. Предупреждения действовали около 20 минут.

7 мая средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. В этот же день источник ИА Регнум сообщил, что FPV-дрон, начинённый поражающими элементами, атаковал локомотив-путеизмеритель в Белгородской области. Дрон атаковал локомотив, который проводил работы на железнодорожных путях. В результате удара повреждение получила крыша кабины машиниста, правый по ходу движения фонарь освещения и приборная панель в кабине. При этом никто не пострадал.