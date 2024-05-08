Пекин, 8 мая, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая поздравило президента России Владимира Путина со вступлением в должность главы государства, сообщил 8 мая официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Китай поздравляет президента Путина со вступлением в должность. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание президенту Путину, в котором поздравил его с переизбранием», — сказал он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин принёс присягу и в пятый раз официально вступил в должность президента России. В своей речи на церемонии глава государства выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт нынешний трудный, «рубежный» период своей истории и станет ещё сильнее.

Президент также поблагодарил жителей всех регионов страны и особенно тех, кто сейчас сражается за Отечество. Инаугурационную речь он завершил словами: «Вместе победим!».

Ранее главу государства поздравил президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Он подчеркнул, что ОАЭ привержены сотрудничеству с международными партнёрами и прилагают усилия для укрепления глобального диалога, развития, а также сотрудничества на благо всех народов.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России, пожелав российскому президенту «замечательных успехов» в его ответственной работе на благо государства и народа страны.