Абу-Даби, 7 мая, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 7 мая в соцсети X поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

«Я поздравляю Владимира Путина со вступлением в должность президента России. ОАЭ привержены сотрудничеству с международными партнёрами и прилагают усилия для укрепления глобального диалога, развития, а также сотрудничества на благо всех народов», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин принёс присягу и в пятый раз официально вступил в должность президента России.

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В своей речи на церемонии глава государства выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт нынешний трудный, «рубежный» период своей истории и станет ещё сильнее.

Путин поблагодарил жителей всех регионов страны и особенно тех, кто сейчас сражается за Отечество. Инаугурационную речь он завершил словами«вместе победим».

На церемонии инаугурации присутствовали члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости. Всего на церемонию официального вступления Путина в должность президента приглашены около 2,6 тыс. человек.

После церемонии инаугурации глава государства принял парад президентского полка, который проходил на территории Кремля, после чего пришёл в Благовещенский собор, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю инаугурации.