Вашингтон, 6 мая, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден ясно дал понять, что отправлять американских военных на помощь ВСУ не будут. Об этом 6 мая заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM

Американский чиновник подчеркнул, что не намерен комментировать заявление члена Конгресса Хакима Джеффриса, который накануне предположил, для вторжения на Украину США придётся отозвать все свои войска из Африки, Латинской Америки и других регионов.

«Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину», — заверил Миллер на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, вмешательство США в конфликт на Украине с задействованием американских войск со значительной долей вероятности может произойти в случае падения Киева. Такое заявление сделал 5 мая Хаким Джеффрис.

Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Соединённым Штатам для интервенции на Украину потребовалась бы армия в 600–700 тыс. человек и несколько месяцев серьёзных приготовлений. Эксперт пояснил, что сейчас Вашингтон не в состоянии организовать такую масштабную военную акцию, поскольку общая численность разбросанных по всей планете американских войск составляет около 420–450 тыс. человек.

Заявление Хакима Джеффриса о возможном размещении американских войск на Украине в случае поражения Киева является предвыборной риторикой. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум озвучил руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.