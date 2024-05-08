Москва, 8 мая, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Артиллерийские расчёты российской группировки войск «Запад» поразили в зоне спецоперации живую силу ВСУ и замаскированные артустановки. Об этом 8 мая сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

«Расчёты «Градов» уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что артиллеристы Западной группировки войск круглосуточно продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и живой силе противника.

Как сообщало ИА Регнум, очередной американский танк M1 Abrams и БМП Bradley уничтожили в зоне спецоперации операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск Вооружённых сил России «Центр». В Министерстве обороны РФ добавили, что российские военные поразили технику с помощью высокоточного снаряда «Краснополь» и БПЛА.

Исполняющий обязанности министра обороны России генерал армии Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы военнослужащим за освобождение сёл в Донецкой Народной Республике и в Харьковской области. Телеграммы адресованы командованию и личному составу 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) за освобождение от противника населённого пункта Соловьёво, а также военнослужащим 272-го мотострелкового полка, освободившим населённый пункт Котляровка.