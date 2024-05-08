Харьков, Украина, 8 мая, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Звуки взрывов ночью 8 мая были слышны в Харькове на востоке Украины и в Полтавской области. На фоне взрывов звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога около трёх часов ночи объявлена также в Киеве, в Винницкой, Житомирской и Одесской областях.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 8 мая взрывы прогремели недалеко от подконтрольного Киеву Херсона.

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Также об опасности с воздуха сирены предупредили население подконтрольных Украине районов Херсонской и Запорожской областей.

В результате ночного удара ВСУ по нефтебазе в Луганске, по предварительным данным, пострадали пять человек. Предположительно, украинская атака осуществлялась ракетами западного образца ATACMS, заявил 8 мая глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В Белгороде и Белгородском районе в ночь на 8 мая повторно объявили о ракетной опасности.