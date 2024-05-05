Флорида, США, 5 мая, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сравнил администрацию Джо Байдена с гестапо — государственной тайной полицией нацистской Германии. Об этом он заявил 4 мая на встрече с донорами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Эти люди руководят, управляют гестаповской администрацией… И это всё, что у них есть. По их мнению, это единственный способ победить», — заявил Трамп, говоря об инициированных в его отношении судебных разбирательствах, его слова приводит телеканал NBC News.

Администрация Байдена рассчитывает, что ведущийся в отношении Трампа уголовный процесс помешает ему заручиться поддержкой избирателей и одержать победу на президентских выборах, которые пройдут в ноябре этого года.

Также кандидат в президенты США назвал Джо Байдена худшим президентом в истории страны, жуликом и мошенником, замешанным в коррупционной деятельности.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дональд Трамп назвал Байдена величайшей угрозой демократии в истории США и обвинил его в злоупотреблении полномочиями главы государства для преследования политического соперника на предстоящих президентских выборах. По мнению Трампа, он использует нечестные приёмы, в том числе задействует судей и прокуроров в качестве средства для предвыборной борьбы.