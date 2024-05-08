Грузия, 2 июня, 2015, 16:51 — ИА Регнум. Действующий председатель ОБСЕ, вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дарчич проводит встречи в Тбилиси. По информации пресс-службы президента Грузии, председателя ОБСЕ 2 июня принял президент Георгий Маргвелашвили. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Грузией и ОБСЕ, вопросы безопасности и ситуация на «оккупированных территориях». Президент Грузии еще раз выразил беспокойство в связи с договорами о союзничестве и интеграции, которые Москва оформила с «оккупационными режимами Сухуми и Цхинвали». На встрече также обсуждались вопросы двусторонних отношений между Грузией и Сербией.

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Аналогичные темы обсуждались на состоявшихся в тот же день встречах Ивицы Дарчича с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Давидом Усупашвили.





Глава правительства отметил, что ОБСЕ должна выполнять активную и позитивную функцию в вопросах урегулирования конфликтов. А председатель парламента Грузии на встрече с Ивицей Дарчичем заострил внимание на европейской и евроатлантической интеграции Грузии и подчеркнул, что этот курс останется неизменным.





Действующий председатель ОБСЕ заверил представителей властей Грузии в поддержке территориальной целостности и суверенитета страны и пообещал, что ОБСЕ и в дальнейшем будет предпринимать действенные шаги по поддержке территориальной целостности Грузии.







