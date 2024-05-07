Сеул, 7 мая, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Ведущие информационные агентства Южной Кореи отметили слова президента РФ Владимира Путина, сказанные во время церемонии инаугурации 7 мая, о готовности России к диалогу с Западом только на равных.

Kim Jae-Hwan/Global Look Press

В частности, агентство Yonhap отмечает, что заявление лидера России о диалоге с Западом на равных прозвучали на фоне продолжающейся специальной военной операции (СВО) на Украине и «предупредительного сигнала» в виде подписанного накануне приказа о проведении учений с использованием тактического ядерного оружия.

Также информационное агентство отметило и заявление российского президента о намерении продолжить сотрудничество с партнёрами для построения многополярного мира.

Директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований Пак Пён Хван в эфире телеканала Yonhap news TV заявил, что Владимир Путин своей речью продемонстрировал уверенность в том, что СВО на Украине развивается в выгодном для России ключе, а беспрецедентная поддержка россиян, полученная им на мартовских выборах, даёт понять, что проблем с внутренним единством нет.

«Поэтому он решительно заявляет, что если Запад будет игнорировать Россию, то Москва сама не пойдёт на переговоры. После развала СССР Запад имел склонность не рассматривать РФ в качестве глобальной супердержавы, относясь к ней как к региональной державе. И Путин подчеркнул, что впредь Россия не сможет сотрудничать с Западом при таком отношении», — отметил он.

Телеканал YTN выделил слова президента РФ о важности сплочённости российского общества и его уверенности в том, что РФ достойно пройдёт через нынешний трудный период, станет ещё сильнее и преодолеет все преграды.

В свою очередь газета DONG — AILBO отметила участие в церемонии инаугурации Путина посла Южной Кореи на фоне «бойкота» со стороны основных партнёров Сеула — США и Японии.

Издание цитирует слова чиновника южнокорейского МИД, который отметил, что данное решение было принято «с учётом необходимости управления корейско-российскими отношениями».

По информации газеты, Сеул придерживается позиции о необходимости сохранения и поддержания каналов диалога с Москвой, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения двусторонних отношений и обеспечить интересы своих граждан и компаний, которые продолжают работать в России.

Как передавало ИА Регнум, церемония инаугурации Владимира Путина состоялась 7 мая в 12:00 в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. На ней присутствовали члены правительства, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

О том, что Путин вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. После принесения присяги Путин получил от Зорькина символы президентской власти.

Всего на церемонию официального вступления Путина в должность президента были приглашены около 2,6 тыс. человек.

Ведущие мировые средства массовой информации вели прямую трансляцию торжественной церемонии инаугурации президента России.

В ходе своей инаугурационной речи 7 мая Владимир Путин пообещал делать всё, что в его силах, чтобы оправдать доверие народа.