Москва, 7 мая, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 7 мая на брифинге.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он уточнил, что российские военные в минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ у села Синьковка в Харьковской области и посёлка Новоселовское в ЛНР.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 335 бойцов, немецкий танк Leopard-1, американский бронетранспортёр М113, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская гаубица М777, гаубица Д-30, британская гаубица L-119, две станции радиоэлектронной борьбы, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Как сообщало ИА Регнум, ранее подразделения воинской группировки «Запад» освободили село Котляровка в Харьковской области и село Соловьёво в ДНР. Конашенков проинформировал об этом 6 мая.