Владивосток, 7 мая, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Американскому военнослужащему Гордону Блэку, арестованному по делу о краже денег у своей подруги во Владивостоке, грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила 7 мая пресс-служба УМВД по Приморскому краю в своём Telegram-канале.

Социальные сети Гордон Блэк

«Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение 32-летней местной жительницы о краже. Заявительница находилась в отношениях с иностранным гражданином, с которым познакомилась на территории Республики Корея, где работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с молодым человеком онлайн.

10 апреля мужчина приехал к знакомой в дальневосточную столицу. Позднее у неё дома произошел с ним конфликт. После его ухода девушка обнаружила пропажу денег и обратилась за помощью в полицию. Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрёл авиабилеты и намеревался вылететь на родину.

В отношении также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый содержится в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю, уточнили в приморском МВД.

Как передавало ИА Регнум, о задержании американца по подозрению в воровстве во Владивостоке стало известно 6 мая. Российская сторона поставила Госдеп США в известность о его задержании.

По данным телеканала NBC News, задержанный является американским военным. Он проходил службу в составе контингента США в Южной Корее. В Россию поехал по собственному желанию.

В Пентагоне заявили, что военный отправился во Владивосток без разрешения руководства. О произошедшем с Блэком уведомили его семью. Госдепартамент США оказывает американцу консульскую поддержку.

Предоставить дополнительные подробности в минобороны США отказались, сославшись на «деликатность вопроса».