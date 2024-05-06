Вашингтон, 6 мая, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Российская сторона поставила Госдеп США в известность о задержании американского военнослужащего во Владивостоке. Его обвиняют в нарушении закона. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель Пентагона Синтия Смит.

Иван Шилов ИА REGNUM

Мужчина был задержан 2 мая.

«Россия уведомила Госдепартамент о задержании военного в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Ему оказывают консульскую поддержку», — пояснила Смит, добавив, что и семья мужчины также проинформирована.

Подробности она не уточнила, назвав ситуацию «деликатным вопросом».

Как передавало ИА Регнум, в России по подозрению в воровстве задержали американского военнослужащего, сообщил 6 мая телеканал NBC News со ссылкой на трёх чиновников США. Есть версия, что он задержан за воровство. Официально никаких обвинений не озвучивалось.

По данным телеканала, американский военнослужащий проходил службу в составе контингента США в Южной Корее. В Россию поехал по собственному желанию.