Санкт-Петербург, 7 мая, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Автомобильный завод Toyota в Шушарах в Санкт-Петербурге передали Aurus. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Глава Минпромторга добавил, что производство Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге будет запущено до конца 2024 года.

«Передали уже давно. До конца года запустим производство», — цитирует Мантурова «Фонтанка. ру».

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля Денис Мантуров анонсировал выпуск автомобилей Aurus бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Петербурге.

Он уточнил, что там будут выпускать как минимум четыре модели, а первые экземпляры промышленной сборки будут уже в конце 2024 года.

В январе стало известно, что выпуск автомобилей Aurus могут перенести из Елабуги в Санкт-Петербург на бывший завод Toyota в Шушарах.

В ноябре 2023 года Мантуров рассказывал, что сборка автомобилей Aurus стартовала на производственной площадке в Абу-Даби. Первой моделью стал седан Aurus Senat. Также планируется начать выпуск модели Komendant. По словам Мантурова, остаются в силе и планы по открытию салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus для покупателей в ОАЭ.

Президент России Владимир Путин 31 мая 2021 года дал старт серийному выпуску автомобилей премиум-класса Aurus Senat на заводе в Елабуге. Тогда президент отметил, что производство первого автомобиля класса люкс из России должно быть сопряжено с растущей локализацией производства. На тот момент порядка 70% поставщиков являлись российскими предприятиями.