Москва, 19 января, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Выпуск автомобилей Aurus могут перенести из Елабуги в Санкт-Петербург на бывший завод Toyota в Шушарах. Производитель начал поиск персонала в Петербурге.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Глава ООО «Аурус» Андрей Панков возглавил юрлицо «Шушары Авто», которому принадлежит экс-завод Toyota в Шушарах», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Основным учредителем «Аурус» является ФГУП НАМИ, добавляет издание. Ему принадлежит 63,5% компании. Ещё 36% в активах арабского фонда Tawazun и 0,5% у «Соллерса», говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум 31 мая 2021 года, Владимир Путин дал старт серийному выпуску автомобилей премиум-класса Aurus Senat на заводе в Елабуге. Тогда президент отметил, производство первого автомобиля класса люкс из России должно быть сопряжено с растущей локализацией производства. На тот момент порядка 70% поставщиков являлись российскими предприятиями. Впервые автомобили Aurus Senat были представлены широкой публике в мае 2018 года на инаугурации президента России. Проект разработал институт НАМИ как платформу для перевозки и сопровождения лиц, подлежащих государственной охране.