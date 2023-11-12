Москва, 12 ноября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Сборка автомобилей Aurus стартовала на производственной площадке в Абу-Даби, первой моделью стал седан Aurus Senat, сообщил 12 ноября вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», — сказал Мантуров, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, по его словам, сохраняются планы по открытию салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus для покупателей в ОАЭ.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 сентября отметил, что автомобили Aurus стоят дорого. Он объяснил это малым объёмом производства и заявил, что при запуске в серию такие машины станут вдвое дешевле.

Минпромторг 20 октября представил в Научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) список рекомендованных для использования чиновниками отечественных автомобилей. Как оказалось, в приоритете российские Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайский Haval.

В конце октября стало известно, что «Газпром» планирует приобрести крупную долю российского производителя люксовых автомобилей Aurus у научного центра «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ».

«НАМИ» начал заниматься разработкой Aurus с 2013 года для создания российского семейства автомобилей представительского и высшего класса. Предприятие представило первую продукцию в мае 2018 года.