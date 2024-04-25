* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 апреля, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) направил в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте популярного блогера Камикадзе Ди(настоящее имя — Дмитрий Иванов — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщили Lenta.ru 25 апреля пресс-службе суда.

Кадр из Телеграмм — канала

Блогеру заочно предъявлено обвинение по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России») УК РФ.

Как передавало ИА Регнум, Иванов был объявлен в розыск в декабре 2022 года, следует из базы МВД России.

В сентябре Министерство юстиции внесло Камикадзе Ди в реестр физлиц-иноагентов. В тот же период блогер стал фигурантом уголовного дела о распространении фейковой информации о ВС РФ.