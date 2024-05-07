Владивосток, 7 мая, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Американский военнослужащий, который был задержан во Владивостоке, проходит по «бытовой» статье. Об этом сообщил «РИА Новости» источник, близкий к следствию.

Primorsky.ru Владивосток

Гордон Блэк заехал в Россию по пути домой в США из Южной Кореи, где он проходил службу пехотинцем.

«Это «бытовуха», им занимаются правоохранители. Он с кем-то переписывался», — написало издание.

Как сообщало ИА Регнум, представительство МИД России во Владивостоке опубликовало пост со ссылкой на The Associated Press о задержании американского солдата в столице Приморья 2 мая, которого подозревают в воровстве и нападении на человека.

Военнослужащий, штаб-сержант, 34-летний Гордон Блэк должен был уехать из Южной Кореи по окончании командировки и вернуться домой в Форт-Кавасос в Техасе. Но вместо этого он уехал в Россию к знакомой женщине.

По словам официальных лиц, знакомая жила какое-то время в Южной Корее, осенью 2023 года у них с сержантом произошёл бытовой спор или ссора. После этого она уехала из страны.

Задержанный полицией во Владивостоке американский сержант по подозрению в воровстве перед кражей избил женщину. В какой-то момент он напал на сожительницу, начал душить и бить. В итоге украл у неё 200 тыс. рублей и спиртное.

Российская сторона поставила Госдеп США в известность о задержании американского военнослужащего во Владивостоке. Мужчина был задержан 2 мая. Официально никаких обвинений не озвучивалось.