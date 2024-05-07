Вашингтон, 7 мая, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Задержанный во Владивостоке американский военнослужащий приехал в Россию для встречи с женщиной, с которой у него были романтические отношения. Об этом сообщил 6 мая телеканал NBC News со ссылкой на чиновников.

Kyrgyzkorm.kg Задержанный

«Гордон Блэк… закончил службу и собирался вернуться в США, когда совершил поездку во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него были романтические отношения», — узнали журналисты.

При этом стало известно, что американский военный приехал в Россию без разрешения руководства. Ранее он находился в Южной Корее и посетил РФ самостоятельно, не по служебным делам.

Как передавало ИА Регнум, американский военнослужащий, штаб-сержант, 34-летний Гордон Блэк должен был уехать из Южной Кореи по окончанию командировки и вернуться домой в Форт-Кавасос в Техасе. Но вместо этого он уехал в Россию к знакомой женщине. По словам официальных лиц, знакомая жила какое-то время в Южной Корее, осенью 2023 года у них с сержантом произошёл бытовой спор или ссора. После этого она уехала из страны. Истинные причины её отъезда неизвестны. Официальных подробностей задержания нет. При этом известно, что Блэк женат.

Задержанный полицией во Владивостоке американский сержант по подозрению в воровстве перед кражей избил женщину. В какой-то момент он напал на сожительницу, начал душить и бить. В итоге украл у неё 200 тыс. рублей и спиртное.

Российская сторона поставила Госдеп США в известность о задержании американского военнослужащего во Владивостоке. Мужчина был задержан 2 мая. Официально никаких обвинений не озвучивалось.