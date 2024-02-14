Москва, 14 февраля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Вопросы обмена заключёнными между Россией и США любят тишину, решения об обменах могут быть приняты только в тишине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 14 февраля, комментируя разговор американского госсекретаря Энтони Блинкена с Полом Уиланом, отбывающим в российской колонии наказание за шпионаж.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Представитель Кремля сообщил, что не может ничего сказать о действиях, которые могут последовать за этим разговором. Он напомнил, что в недавнем интервью президент РФ Владимир Путин сказал, что «эти дела любят тишину».

«Поэтому в наших интересах, в интересах американской стороны, в интересах фигурантов лучше, чтобы всё это решалось в тишине», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Блинкен заявил, что 12 февраля разговаривал с американцем Уиланом, который отбывает в одной из мордовских колоний наказание за шпионаж. Глава Госдепа подчеркнул, что американская сторона ежедневно прилагает усилия по возвращению Уилана домой.

Пола Уилана задержали в России в конце 2018 года за шпионаж. По данным следствия, он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Суд приговорил американца к 16 годам колонии. США пытались включить его в сделку по обмену с участием россиянина Виктора Бута, приговорённого в США к 25 годам тюрьмы, однако Бут вернулся на родину в рамках другого обмена.