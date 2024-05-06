Вашингтон, 6 мая, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Вмешательство США в конфликт на Украине с задействованием американских войск со значительной долей вероятности может произойти в случае падения Киева. Такое заявление сделал 5 мая лидер демократического меньшинства в палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что, если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими», — пояснил конгрессмен.

Лидер демократов утверждает, что в Республиканской партии США набирает силу пророссийская фракция, которая не считает Россию врагом США и не хочет поддерживать Украину. Яркой сторонницей такой линии в палате представителей Конгресса США Джеффрис назвал Марджори Тейлор Грин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон, Соединённым Штатам для интервенции на Украину потребовалась бы армия в 600–700 тыс. человек и несколько месяцев серьёзных приготовлений.

Эксперт пояснил, что сейчас Вашингтон не в состоянии организовать такую масштабную военную акцию, поскольку общая численность разбросанных по всей планете американских войск составляет около 420–450 тыс. человек. Соответственно, для вторжения на Украину США придётся отозвать все свои войска из Африки, Латинской Америки и других регионов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.