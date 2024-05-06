Париж, 6 мая, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Проблемы избыточных производственных мощностей в Китае не существует, заявил 6 мая председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Xinhua.

Foreign and Commonwealth Office

«Так называемой проблемы избыточных мощностей в Китае не существует ни с точки зрения сравнительных преимуществ, ни с точки зрения глобального спроса», — сказал он на трёхсторонней встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Глава КНР отметил, что сотрудничество Китая и ЕС является взаимодополняющим и взаимовыгодным. По его словам, обе стороны имеют обширные общие интересы и широкое пространство для сотрудничества в области зелёного и цифрового перехода.

Вместе с тем Си Цзиньпин указал на необходимость должным образом решать экономические и торговые разногласия посредством диалога и консультаций и с учётом законных интересов друг друга.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая председатель КНР впервые за пять лет отправился в европейское турне, в рамках которого планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию.

Визит Си Цзиньпина во Францию 6 мая завершился ужином в ресторане друга Макрона на Пиренеях.

После Франции китайский лидер 7–8 мая посетит Сербию. Во время переговоров с главой европейского государства Александром Вучичем председатель КНР обсудит отношения между Китаем и Сербией, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. В свою очередь, президент Сербии заявил, что Си Цзиньпин один из редких людей, способных реально помочь в завершении ряда конфликтов.

С 8 по 10 мая Си Цзиньпин прибудет в столицу Венгрии. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин надеется, что визит в Будапешт откроет новую главу дружественного сотрудничества Китая и Венгрии и придаст новый импульс развитию отношений между Китаем и Евросоюзом.