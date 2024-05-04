Белград, 4 мая, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин является одним из редких людей, способных реально посодействовать «завершению некоторых» вооружённых конфликтов. Об этом 4 мая заявил президент Сербии Александр Вучич.

РИА Новости/ Михаил Терещенко Председатель КНР Си Цзиньпин

«Говоря по правде, все в мире, независимо от того, что они говорят в публичном пространстве, все возлагают большие надежды на инициативы председателя Си по привнесению мира в сегодняшний мир», — сказал он в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита китайского лидера в Сербию.

Вучич также назвал Си Цзиньпина одним из редких сегодня в мире людей, которые способны внести работный вклад «в завершение некоторых войн и установление долгосрочного мира».

Сербский лидер также призвал другие страны прислушиваться к словам китайского лидера и соглашаться на компромиссы ради примирения, так как в конце концов общими интересами для всех людей являются мир и спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин заявила, что Си Цзиньпин с 5 по 10 мая проведёт визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Она уточнила, что глава Китая также встретится с лидерами этих стран.

Председатель КНР 16 апреля предложил четыре принципа для урегулирования конфликта на Украине и скорейшего восстановления мира. По его словам, для этого нужно уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и не искать выгоды в конфликте, не провоцировать его эскалацию, создать условия для восстановления мира и воздерживаться от продолжения обострения напряжённости, а также снизить негативное воздействие конфликта на мировую экономику.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сбалансированной позицию Си Цзиньпина по украинскому конфликту. Представитель Кремля уточнил, что российская сторона приветствует такой подход, однако пока не фиксирует изменений в позиции Киева на полный отказ от переговоров.