Москва, 6 мая, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заключительной перед своей инаугурацией встрече с уходящим в отставку правительством выразил надежду, что ещё многое удастся сделать во имя России и её народа.

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«Надеюсь, мы ещё многое сделаем во имя России и её народа», — сказал он.

В ходе встречи с министрами глава государства также поблагодарил правительство за совместную работу. Он отметил, что Западу не удалось достичь своей цели разрушить Россию изнутри, а многочисленные антироссийские санкции принесли обратный эффект.

Говоря о проведении специальной военной операции на Украине, Владимир Путин отметил, что после восьми лет издевательств киевского режима над жителями Донбасса России пришлось принять решение о защите людей вооружённым путём.

Путин заявил, что во главе всех задач, которые решала Россия, находилось укрепление международных позиций страны и её суверенитета. Он подчеркнул, что Западу не удалось достичь своей цели и разрушить Россию изнутри, а многочисленные антироссийские санкции принесли обратный эффект.

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Как передавало ИА Регнум, инаугурация Владимира Путина пройдёт 7 мая. Избранный президент России принесёт присягу на Конституции и вступит в должность. В этот же день правительство сложит свои полномочия.

В России избранный глава государства приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность избранного на предыдущих выборах президента.