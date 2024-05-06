Москва, 6 мая, 2024, 16:05 — ИА Регнум. После восьми лет издевательств Киева над жителями Донбасса, России пришлось принять меры по защите людей вооружённым путём, мирными средствами решить эту проблему не удалось, заявил 6 мая президент РФ Владимир Путин на заключительной встрече с членами уходящего правительства.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооружённым путём», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что люди, жившие и проживающие ныне на территории воссоединившихся с Россией регионов, всегда считали РФ исторической родиной, а она считала этих людей «своими».

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Как передавало ИА Регнум, 6 мая глава России провёл заключительную встречу с членами уходящего правительства. По его словам, работа кабинета министров была напряженной и плодотворной.

Также президент отметил, что во главе всех задач, которые решала Россия, было укрепление международных позиций страны и её суверенитета.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина за доверие к правительству.