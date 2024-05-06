Москва, 6 мая, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Тематический состав, посвящённый подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны, запустили в столичном метро. Об этом сообщает 6 мая департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

Дептранс Москвы

Дептранс подготовил проект «Подвиг Народа» совместно с Музеем Победы. Каждый вагон оформлен в память о тех или иных героических событиях и людях. Состав будет в течение полугода курсировать по Арбатско-Покровской линии.

По словам главы дептранса Максима Ликсутова, в одном из вагонов представлены материалы о защите Брестской крепости, в другом — о достижениях и изобретениях советских врачей в тылу.

Как сообщало ИА Регнум, более 4 тыс. декоративных элементов использованы для украшения Москвы к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Основной цвет праздничного оформления — красный, цвет знамени Победы.

5 мая на Красной площади состоялась генеральная репетиция парада Победы. Ожидается, что российский лидер Владимир Путин 9 мая будет выступать с праздничной речью около восьми минут.