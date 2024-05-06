Москву украсили ко Дню Победы
Москва, 6 мая, 2024, 11:34 — ИА Регнум. К празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Москву украсили более четырех тысяч декоративных элементов. Как сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, сотрудники комплекса городского хозяйства столицы использовали ранее сформированный запас украшений.
«День Победы — один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, — напомнил Бирюков. — К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву — на улицах установлено в общей сложности более четырех тысяч декоративных элементов».
Как рассказал заместитель мэра, на въездах в город установили тематические декоративные конструкции «С праздником 9 Мая!» и «Город-герой Москва». У станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях размещены флаговые композиции. Также в городе появились декоративные конструкции «Звезда России» и «Салют Победы», огромные звезды «Город-герой Москва». Столичные мосты традиционно украсили флагами. На фасадах многих зданий вывесили красные стяги.
«Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет знамени Победы», — пояснил Пётр Бирюков.