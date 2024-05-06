Москва, 6 мая, 2024, 11:34 — ИА Регнум. К празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Москву украсили более четырех тысяч декоративных элементов. Как сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, сотрудники комплекса городского хозяйства столицы использовали ранее сформированный запас украшений.

Дарья Антонова ИА REGNUM День Победы в Москве

«День Победы — один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, — напомнил Бирюков. — К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву — на улицах установлено в общей сложности более четырех тысяч декоративных элементов».

Как рассказал заместитель мэра, на въездах в город установили тематические декоративные конструкции «С праздником 9 Мая!» и «Город-герой Москва». У станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях размещены флаговые композиции. Также в городе появились декоративные конструкции «Звезда России» и «Салют Победы», огромные звезды «Город-герой Москва». Столичные мосты традиционно украсили флагами. На фасадах многих зданий вывесили красные стяги.

«Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет знамени Победы», — пояснил Пётр Бирюков.