Москва, 6 мая, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Во главе всех задач, которые решала Россия, было укрепление международных позиций страны и её суверенитета, заявил 6 мая на встрече с правительством РФ президент Владимир Путин.

Глава государства провёл последнюю перед своей инаугурацией встречу с уходящим в отставку правительством и подвёл итоги совместной работы.

«Укрепляли международные позиции. Безопасность и суверенитет России были во главе угла всех задач, которые мы перед собой ставили и решали», — заявил президент.

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