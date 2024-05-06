Москва, 6 мая, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Подразделения группировок войск «Юг» и «Восток» Вооружённых сил России (ВС РФ) заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщил на брифинге 6 мая официальный представитель Министерства обороны страны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что бойцы группировки «Юг» за сутки уничтожили до 275 украинских военнослужащих, бронетранспортёр и шесть автомобилей.

«Нанесли огневое поражение формированиям 59-й мотопехотной, 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Андреевка, Белогоровка, Курахово, Курдюмовка, Острое, Константиновка и Спорное Донецкой Народной Республики (ДНР)», — следует из со общения.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка ДНР, а также отразили контратаку противника в районе населённого пункта Урожайное, отметил Конашенков.

Он добавил, что на этом направлении потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США и три 122 мм гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, также 6 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников.

Кроме того, отметил Конашенков, российскими военными было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 122-х районах.

Средствами противовоздушной обороны был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Также уничтожено 23 беспилотных летательных аппарата и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.