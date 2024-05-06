Москва, 6 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России является техническим исполнителем, который на своём интернет-ресурсе по инициативе следственных, судебных и органов дознания размещает и удаляет сведения о лицах, находящихся в розыске, говорится в Telegram-канале ведомства.

Petrov Sergey/Global Look Press

Таким образом в МВД прокомментировали появление ряда украинских бывших и действующих политиков и чиновников в базе ведомства.

«В данном случае решение об объявлении в розыск и о его прекращении принимается СК России и его территориальными подразделениями», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая МВД России объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В базе ведомства указывается, что их разыскивают по уголовной статье.

6 мая МВД объявило в розыск и бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака и экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

Кроме того, МВД объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), экс-министра иностранных дел страны Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-секретаря СНБО Алексея Данилова.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявление в розыск высокопоставленных украинских чиновников, заявил, что российские ведомства собирают информацию о преступлениях киевского режима.