Москва, 6 мая, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Российские ведомства собирают информацию о преступлениях киевского режима, заявил на брифинге 6 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объявление в розыск высокопоставленных украинских чиновников.

Alexey Belkin/Global Look Press

«Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что существует большой массив информации, который следователи собирают в рамках расследования преступлений киевского режима.

«В рамках этого ведётся работа. Пока больше мне нечего сказать», — добавил Песков.

По его словам, они делают то, что они должны делать. Работа ведётся в рамках расследования преступлений киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая стало известно, что МВД РФ объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В базе ведомства указывается, что их разыскивают также по уголовной статье.

6 мая российское министерство внутренних дел объявило в розыск и бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака ибывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

Кроме того, МВД России объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), бывшего министра иностранных дел страны Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-секретаря СНБО Алексея Данилова.

Следственный комитет России ранее информировал о предъявлении обвинений ряду высокопоставленных украинских чиновников, финансировавших так называемую антитеррористическую операцию (АТО) или принимавших участие в решениях о проведении её в Донбассе.

Объявление в розыск Зеленского и Порошенко связано с грядущим трибуналом, поделился мнением с ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Он напомнил, что в России уже неоднократно озвучивали мысль: и Зеленский, который буквально в ближайшие дни лишится формальной легитимности, и его предшественник Порошенко являются персонами, чьи преступления нуждаются в расследовании, а они сами должны будут предстать перед специальным трибуналом.