Москва, 6 мая, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ночью нанесли удары по энергосистеме украинского города Сумы и складу с боеприпасами в районе научно-исследовательского института, связанного с химическим производством. Об этом 6 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

«Ночью в городе Сумы был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами», — сообщил он.

Так, в 01:40 по местному времени в Сумах был прилёт с сильной детонацией в северо-восточной части города. Взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством, уточнил он.

Лебедев отметил, что на этих производствах в подземных бункерах снаряжали ракеты для РСЗО. Как полагает подпольщик, в ракеты, подготовленные к погрузке, попал беспилотник.

«Жители связывают это с ударом по энергоструктуре Сум. На данный момент электричество в Сумах и большей части Харькова отсутствует», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятиям ОПК, цехам по производству БПЛА и местам хранения боеприпасов на контролируемой киевским режимом территории. Он уточнил, что удары также наносились по пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников, а также скоплениям личного состава и военной техники ВСУ.

Позднее в этот же день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о сильном пожаре на одном из предприятий города после «прилёта». По его словам, это предприятие находится на территории Индустриального района.