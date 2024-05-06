Дюссельдорф, Германия, 6 мая, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер пообещал до конца 2024 года поставить Украине сотни тысяч боеприпасов, а также снаряды с дальностью в 100 км. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt.

Иван Шилов ИА Регнум Концерн Rheinmetall

«В этом году компания из Дюссельдорфа поставит на Украину сотни тысяч боеприпасов. В том числе и прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы в 100 км», — говорится в материале.

По словам Паппергера, слова которого приводит издание, западный мир не приспособлен для участия в вооружённых конфликтах, в которых решающую роль играет артиллерия. Он указал, что в последние годы производственные мощности по выпуску артиллерийских боеприпасов сокращались как в США, так и в европейских странах.

В то же время глава Rheinmetall указал, что российский оборонно-промышленный комплекс нарастил производственные мощности, предоставив Вооружённым силам России больше возможностей для нанесения ударов по военным объектам ВСУ. Украинские войска, испытывающие дефицит боеприпасов, могут отреагировать на эти атаки «только условно».

Как передавало ИА Регнум, в марте телеканал France 24 сообщил, что Rheinmetall намерен открыть на территории Украины по меньшей мере четыре оружейных завода по производству боеприпасов, военной техники и зенитного вооружения. Меморандум об этих намерениях был подписан 17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Российская сторона неоднократно призывала страны Запада воздержаться от военных поставок Украине. Как подчёркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для Вооружённых сил РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал на то, что поставки оружия Киеву не способны изменить ход специальной военной операции.