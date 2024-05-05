Москва, 6 мая, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону, заявившему о якобы праве Украины наносить удары по территории России британским оружием, неизвестно чувство раскаяния, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу ATB 5 мая.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«По любым целям на территории России. Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно», — указал дипломат.

Он также напомнил об инциденте, когда агентству Reuters, в беседе с журналистами которого Кэмерон сделал соответствующее заявление, пришлось удалить материал для пересмотра, однако позднее агентство вновь опубликовало тот же самый текст без изменений. По мнению Лаврова, слова главы МИД Великобритании в очередной раз подтвердили позицию Лондона по поводу применения британского оружия киевским режимом.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что распространённое заявление Кэмерона вызвало резонанс, заставивший Лондон «принести в жертву» Reuters. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова главы МИД Великобритании о якобы праве украинских войск наносить удары по российской территории опасным заявлением и вербальной эскалацией напряжённости вокруг конфликта на Украине, что может представлять опасность для европейской безопасности.