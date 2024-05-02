* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 2 мая, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Лондон готовиться к тому, что киевский режим, подобно террористам, будет наносить удары британским же оружием по территории Соединённого Королевства. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Таким образом она прокомментировала опубликованный агентством Reuters материал, согласно которому глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории РФ британским оружием.

«Лондон должен готовиться к тому, что киевский режим будет точно так же наносить удары британским оружием по территории Британии, как в своё время сделали выкормленные западниками террористы «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — указала дипломат.

Спустя два часа после публикации слов Кэмерона Reuters отозвало статью, объяснив это необходимостью пересмотреть некоторые детали, представленные в материале. Как указала Захарова, распространённое СМИ заявление британского политика вызвало резонанс, побудивший Лондон «принести в жертву Reuters».

Как передавало ИА Регнум, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Вашингтона о передаче Украине дальнобойный ракет ATACMS невозможно оправдать, поскольку киевский режим нарушил циничные обещания о неприменении ракет для ударов по российской территории. В начале года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширить демилитаризованную зону на Украине с целью обеспечения безопасности мирных городов от обстрелов. Глава государства подчеркнул, что ширина буферной зоны зависит от типов вооружения, предоставляемого Киеву западными союзниками.