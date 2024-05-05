Каир, 5 мая, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Участники переговоров в Каире по перемирию в секторе Газа достигли значительного прогресса, сообщил 5 мая телеканал Al Qahera News в соцсети X, ссылаясь на информированный источник.

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«Делегация ХАМАС отправляется в Доху для консультаций и вернётся во вторник, чтобы завершить переговоры», — говорится в сообщении.

Переговоры в качестве посредников вели представители Египта. Другой информации о ходе переговоров нет.

Первый день переговоров в Каире между представителями палестинского движения и Израиля прошёл 4 мая. Телеканал CBS News, ссылаясь на информацию от ХАМАС, сообщил, что стороны не достигли результатов.

Перед этим телеканал Al Hadath сообщил, что представители Газы предварительно согласились освободить 33 заложника. По данным журналистов, итоговое предложение соответствует тому, чего добивается Израиль.