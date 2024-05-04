Каир, 4 мая, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС согласилось на первом этапе договорённостей об урегулировании конфликта с Израилем освободить 33 заложника, удерживаемых в секторе Газа. Об этом 4 мая сообщил телеканал Al Hadath.

Иван Шилов ИА Регнум

«ХАМАС согласен освободить 33 израильских заложника на первом этапе соглашения», — говорится в сообщении.

На начальном этапе переговоров речь шла об освобождении 20 удерживаемых лиц, однако позднее, как утверждает телеканал, ХАМАС удалось собрать данные о большем количестве заложников, удерживаемых группировками палестинского движения в секторе Газа.

Отмечается, что итоговое предложение соответствует требованиям, указанным в предложении Израиля по обмену.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая в Каир прибыла делегация ХАМАС для проведения переговоров о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Также в переговорах принимают участие представители Израиля, Египта, Катара и Соединённых Штатов Америки.

29 апреля телеканал CNN сообщил, что Израиль направил ХАМАС новое предложение о временном прекращении огня, предусматривающее освобождении до 33 заложников. Отмечалось, что в случае, если палестинская сторона отвергнет предложение, Армия обороны Израиля может начать крупномасштабное вторжение в Рафах на юге сектора Газа, где укрываются более 1 млн палестинских беженцев.